Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центральной Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. «Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов»,— сказал господин Митрофанов.

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатская федерация футбола, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии. В Союзе европейских футбольных ассоциаций, членом которого является РФС, подобная система разделения не действует.

ТАСС