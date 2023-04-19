Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центральной Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. «Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов»,— сказал господин Митрофанов.

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатская федерация футбола, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии. В Союзе европейских футбольных ассоциаций, членом которого является РФС, подобная система разделения не действует.

ТАСС

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...