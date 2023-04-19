Евродепозиты защищают от общих кризисов

Дальнейшее объединение банковской системы в ЕС после многолетней паузы вновь продолжено: Еврокомиссия (ЕК) сформулировала поправки к евродирективам, которые позволят создать недостающее «третье звено» единой системы — европейскую систему страхования депозитов, а также общие правила поддержки банков. Вероятно, сопротивление консолидации системы оказал февральский крах Credit Suisse (CS) — риски нескоординированного ответа на новые банковские проблемы в Европе существенно выше, чем раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еврокомиссия вчера официально опубликовала проекты поправок к трем действующим европейским директивам, регулирующим действия национальных структур в части ЕС, входящей в зону евро, и в ряде стран ЕС вне ее, которые позволяют в короткое время создать единую схему страхования банковских вкладов (EDIS) и гармонизировать правила работы национальных финансово-банковских регуляторов в отношении банков. В целом проект решения по этому вопросу был опубликован еще в мае 2021 года, последний раз он публично обсуждался на заседании наблюдательного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) в мае 2022 года, и тогда решения принято не было. Вероятно, реализации «банковской хрупкости» в феврале 2023 года при крахе SVB в США и CS (продажа швейцарской группы ее конкурентам, UBS, затрагивает во многом и банковской сектор ЕС) сдвинули процесс с мертвой точки — ЕЦБ и европейский регуляторный совет Single Resolution Board (SRB) вчера поддержали решение, сообщив о завершении (многолетних) консультаций по этому вопросу. Сроки создания EDIS не называются, теоретически ничто не мешает создать «третий столп» зоны евро уже с 2024 года.

Напомним, банковская система стран зоны евро и ЕС работает в довольно необычном регуляторном поле. В зоне евро есть единый эмиссионный банк, ЕЦБ, но национальные центробанки, а в ряде случаев отдельные регуляторные структуры после создания ЕЦБ сохранили некоторые функции национального финансового надзора: банковские лицензии выдают в Европе именно они, хотя ЕЦБ имеет полномочия надзора в отношении 111 банковских структур в зоне евро и в макропруденциальном надзоре (с ноября 2014 года), давно существуют также три европейских надзорных агентства по финрынку (EBA — по банковским вопросам, EIOPA — по страхованию и пенсионным фондам, ESMA — по рынку ценных бумаг) и советы — по системным рискам (ESRB) и по восстановлению банковской стабильности (SRB).

SRB, собственно, и представил в 2021 году проект EDIS — в идеологии европейских регуляторов именно он является недостающим «третьим столпом» полноценного Европейского банковского союза. Иными словами, если эмиссионная активность в зоне евро (и в Болгарии, а также в Хорватии, которая ранее не входила в зону евро, но подчинялась единым банковским правилам для ЕС) едина, а банковский и финансовый надзор в разной степени консолидирован общими правилами действий, то для страхования депозитов и кризис-менеджмента в банках единых правил нет — они являются прерогативой национальных банков.

EDIS в согласованных теперь предложениях SRB, несколько скорректированных по запросу ЕЦБ, будет иметь доступ к «внешним фондам», предназначенным внутри зоны евро (и в Болгарии, в нее не входящей) для управления системами страхования депозитов и кризис-менеджмента. Все европейские структуры интересует в основном не конкуренция юрисдикций на уровне объема страховых гарантий по депозитам (они более или менее гармонизированы), а разнообразие правил, в рамках которых осуществляются «спасательные» операции в отношении банков и процедуры санации и ликвидации безнадежных банков, которые в разных странах ЕС отличаются существенно.

В настоящее время ресурсы, которые теоретически могут быть направлены (вне ЕЦБ, в данном случае ответственном только за предоставление экстренной ликвидности), составляют более €66 млрд: с 2016 года 21 страна—участник создающегося Европейского банковского союза инвестировала в него в год 1% от объема покрытых системами страхования вкладов на национальном уровне средств, предполагалось, что полное создание фонда SRF произойдет не ранее 2023 года. SRF с 2015 года может пополняться странами—участниками союза кредитными линиями. С 2017 года сумма общих средств в SRF (они могут быть использованы для страховых операций и выкупа банков в любой стране банковского союза), на старте составлявшая 40%, была повышена до 60%, в 2024 году все средства фонда должны стать общими и взаимно доступными.

Еще в 2021 году SRB, становящийся таким образом значимым институтом общего финрынка ЕС, оценивал время, которое необходимо на создание полноценной EDIS и завершения создания банковского союза, в пять лет — за этот срок должны быть ликвидированы за отсутствием необходимости отдельные национальные системы страхования банковских депозитов. Но, вероятно, 2026 года дожидаться не будут — EDIS как таковая имеет шансы заработать в 2025 году, теоретически же это возможно и с 2024 года. Отметим, что Болгария является единственным членом союза вне зоны евро, но с января 2024 года страна намерена отказаться от национальной валюты. Между тем процедура присоединения к системе ЕЦБ-EBA-EDIS других стран ЕС с нацвалютами — Польши, Румынии, Чехии, Венгрии, а также Швеции и Дании — в документах ЕК пока не описана: гипотетический банковский кризис в Европе, вероятность которого события последних месяцев лишь немного увеличили, им в любом случае придется разрешать самостоятельно.

Дмитрий Бутрин