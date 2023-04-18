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Withings показала умные весы с режимом мотивации

Компания Withings, которая специализируется на производстве аксессуаров для здорового образа жизни, представила (.pdf) новые умные весы Body Smart с режимом мотивации. Весы Withings Body Smart предложены в белом и черном цветах. Стоимость аксессуара составляет $100.

Весы Withings Body Smart

Весы Withings Body Smart

Фото: Withings

Весы Withings Body Smart

Фото: Withings

Аксессуар использует принцип биоэлектрического импеданса (BIA) и прецизионные весовые датчики для сбора данных о весе пользователя. На основе полученных данных алгоритмы проводят анализ веса и состава тела, рассчитывая различные показатели здоровья, которые можно сохранять и анализировать в фирменном приложении для смартфона.

Особенностью новой модели умных весов стал специальный режим Eyes Closed Mode, который не отображает вес пользователя на дисплее. Разработчики отмечают, что в таком режиме информация сохраняется в приложении, но вместо данных о весе на экране появляются мотивирующие сообщения или данные с шагомера, прогноз погоды или информация о качестве воздуха. Заявлено, что Eyes Closed Mode адресован людям с расстройствами пищевого поведения, а также спортсменам, для которых информация с весов может быть недостаточно точной.

Максим Вершинин

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