Ушел в отставку председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов

В связи с истечением срока полномочий председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов с 18 апреля ушел в почетную отставку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Решение, напомним, было принято Высшей квалификационной коллегией судей РФ 8 февраля.

Евгений Соседов родился в Тамбове в 1954 году. В 1976 году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «правоведение». До 1979 года работал по распределению в Тамбовской области адвокатом. В 1979–1982 годах — народный судья Октябрьского райсуда Тамбова. Затем снова стал адвокатом в юридической консультации Тамбова. В 1983 году призван на военную службу, тогда же избран членом военного трибунала Оренбургского гарнизона. В 1987–1989 годах — военный судья трибунала Туркестанского военного округа. Затем был инспектором судебного состава военной коллегии. В 1993 году уволился с военной службы по сокращению штата Вооруженных сил РФ. Тогда же избран судьей Тамбовского облсуда. В 2003 году стал заместителем председателя суда. В 2011 году назначен председателем, в 2017 году продлил полномочия главы суда.

На должность председателя Тамбовского облсуда Высшей квалификационной коллегией судей РФ была рекомендована Наталия Бурашникова, заместитель председателя суда.

Олег Мухин

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