Суд обязал петербургских чиновников выдать ветеранам боевых действий участки в садоводстве

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону 35 ветеранов боевых действий в споре с городским комитетом имущественных отношений (КИО) и Росимуществом. Истцы требовали у ведомств предоставить им в аренду участки земли в местных садоводствах.

«Районный суд встал на сторону истцов, признал незаконными отказы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков ветеранам боевых действий. Обязал комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга отменить указанные распоряжения и решения»,— сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов во вторник, 18 апреля.

По решению суда, КИО обязан предоставить участки в аренду без проведения торгов.

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