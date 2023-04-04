РПЦ попросила у Смольного передать ей церковь-новострой в Царском селе

Русская православная церковь обратилась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой передать на ее баланс церковь 2018 года постройки в Царском селе, следует из данных на сайте городского комитета имущественных отношений.

Сейчас постройка площадью 43,8 кв. м на проспекте Ленина, участок 123, принадлежит городу, но в нем регулярно совершаются богослужения, указывается в заявлении, поданном Смольному Приходом храма святого праведного Симеона Богоприимца в Скачках. Издание «Фонтанка» пишет, что здание, вероятно, формально является самостроем, так как в реестре разрешений на строительство нет никаких данных об объекте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РПЦ просит у Смольного передать ей учительский дом Александро-Невского Антониевского духовного училища.

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