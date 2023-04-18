В Ярославле прошел первый рейд по фиксации парковки транспорта на газонах

Сегодня в Дзержинском районе Ярославля прошел рейд по фактам нарушений правил благоустройства, которые касались парковки автотранспорта на газонах и рядом с детскими игровыми комплексами. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на газоне

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Парковка на газоне

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

По данным мэрии, за начало года на территории района было выявлено более 50 случаев подобных нарушений.

«Мы понимаем, что парковочных мест в дворах большим домами не хватает, но это не значит, что машины можно оставлять рядом с детскими площадками и на территориях, предназначенных для зеленых насаждений. Рейды продолжаются»,— рассказал первый замглавы администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал жестко штрафовать за парковку на газонах. Источник в мэрии сообщал, что на этой неделе начнется автоматическая фиксация нарушений правил парковки при помощи комплекса «Паркон».

Алла Чижова