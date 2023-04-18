Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле прошел первый рейд по фиксации парковки транспорта на газонах

Сегодня в Дзержинском районе Ярославля прошел рейд по фактам нарушений правил благоустройства, которые касались парковки автотранспорта на газонах и рядом с детскими игровыми комплексами. Об этом сообщили в мэрии города.

Парковка на газоне

Парковка на газоне

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Парковка на газоне

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

По данным мэрии, за начало года на территории района было выявлено более 50 случаев подобных нарушений.

«Мы понимаем, что парковочных мест в дворах большим домами не хватает, но это не значит, что машины можно оставлять рядом с детскими площадками и на территориях, предназначенных для зеленых насаждений. Рейды продолжаются»,— рассказал первый замглавы администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал жестко штрафовать за парковку на газонах. Источник в мэрии сообщал, что на этой неделе начнется автоматическая фиксация нарушений правил парковки при помощи комплекса «Паркон».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...