Сезон разжигает спрос

В России подорожал набор для приготовления шашлыка: в него входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. По данным оператора фискальных данных «Платформы ОФД», средний чек на эти товары вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Сейчас набор обойдется в среднем в 2,2 тыс. руб. Сильнее всего за год подорожали мангалы — более чем на треть. Сейчас купить сборно-разборную жаровню можно в среднем за 838 руб., а вот на шампуры и уголь покупатели тратят меньше денег, чем в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, россияне стали экономить и вместо свинины чаще выбирают птицу, рассказал директор по маркетинговым коммуникациям компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков: «Общий объем продаж комплекта товаров для шашлыков оказался выше уровня прошлого года на 19%. Хорошая погода в прошлые выходные совпала с Пасхой, что и послужило дополнительным стимулом к росту продаж во время уикенда.

Вместе с тем в начале апреля средний чек на шашлычное мясо был немножко ниже, чем в прошлом году. Связано это с большей долей в продажах курицы, тогда как в 2022-м превалировала свинина. Примечательно, что в этом году алкогольной продукции в комплекте с мясом оказалось меньше. Число покупок таких напитков в одном чеке было ниже на 7%».

В целом же мясо в России дешевеет, как пишут «Известия», в марте стоимость килограмма бескостной свинины опустилась на 4%, до 390 руб., а цена на охлажденные куры снизилась на 8%, до 170 руб. за килограмм.

При этом части, которые традиционно выбирают для приготовления шашлыка, в цене увеличиваются, заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Средние цены за первый квартал этого года ниже, чем за тот же период 2022-го, причем значительно. Но, разумеется, есть и те части туши и птицы, которые растут в цене, и те, которые падают.

Все дело в том, что спрос на них сильно отличается в зависимости от сезона. Как только начинается хорошая погода, приближаются майские праздники, люди покупают ту продукцию, которая им больше нравится. Если мы берем свинину, то это чаще всего шея или корейка, если птицу — то бедрышки. Таким образом спрос в определенный момент превышает предложение. Поэтому мы видим совершенно нормальную сезонную историю высоких цен конкретно на эти позиции».

По словам собеседников “Ъ FM”, в этом году в стране продолжается тренд увеличения объемов производства мяса. Самый значительный прирост ожидается в свинине, более 7%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова