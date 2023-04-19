Управляющие не уверены в росте

Международных инвесторов беспокоит банковский кризис и возможная рецессия мировой экономики: они заговорили о возможном снижении ставки ФРС, что позволит избежать депрессии. В условиях повышенной неопределенности управляющие сохраняют высокую долю наличности в портфелях и низкий аппетит к риску. В исключительном положении остаются акции компаний развивающихся стран, в том числе российских. Однако и они могут пострадать в случае спада в мировой экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Апрельский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует об ухудшении ожиданий международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики. В анкетировании принимали участие 286 портфельных менеджеров, под управлением которых находятся $728 млрд. Согласно опросу, число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 63% превысило число тех, кто надеется на ускорение темпов. В марте и феврале пессимистов было соответственно на 51% и 35% больше.

Управляющие обеспокоены банковским кризисом в США и Европе, который пусть и был купирован финансовыми властями, но не был разрешен, так как не была устранена его первопричина — высокие ставки. По мнению 38% респондентов BofA, это в сочетании с рецессией является ключевым риском для мировой экономики на горизонте 12 месяцев. «Регуляторы не стали сворачивать цикл ужесточения, а преимущественно продолжили повышать ставки. Более высокие ставки — это ухудшение кредитных условий для бизнеса»,— отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Вместе с тем участники рынка теперь заговорили о возросшей вероятности перехода ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике. Согласно опросу BofA, 35% портфельных менеджеров заявили, что американский финансовый регулятор в первом квартале 2024 года объявит о понижении ставки, 28% ждут такого шага уже в четвертом квартале текущего года. В марте доминировали ожидания дальнейшего повышения ставки, треть опрошенных считали, что пик по ставке будет на уровне 5,25–5,5%. «Сбережения граждан явно не увеличились за последние годы, когда на их долю выпал период коронавирусной пандемии и всплеска инфляции. Соответственно, чтобы не превратить рецессию в депрессию, центральные банки будут вынуждены вернуться к стимулированию, но лишь после того, как инфляция покажет устойчивое замедление. Признаки этого уже наблюдаются в США и еврозоне, но пока достигнутые уровни еще далеки от целевых»,— отмечает господин Кочетков.

Пока ФРС не приступила к понижению ставки, управляющие сохраняют повышенную осторожность к инвестициям. В апреле доля наличности в их портфелях сохранилась на уровне 5,5%. При этом число портфелей, в которых вложения в акции были ниже индикативного уровня, на 29% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц показатель вырос на 2 процентных пункта (п. п.). С повышенный осторожностью управляющие относятся к вложениям в акции американских компаний. Кроме того, впервые в этом году число продавцов европейских акций сравнялось с числом покупателей, что стало ответом на распространение банковского кризиса в США на Европу. Также, отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, энергетические проблемы Европы имеют долгосрочный структурный характер, что будет тормозить рост ее экономики.

Вместе с тем управляющие наращивают вложения только на рынках развивающихся стран. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 30% превышало число тех, у кого показатель был ниже. В марте покупателей было на 7 п. п. больше. Но, по мнению Константина Асатурова, в сценарии более сильного замедления экономического роста эти рынки потеряют больше, чем их развитые аналоги. Под ударом может оказаться и российский рынок, который, несмотря на свою изоляцию, сильно зависит от динамики цен на нефть. Если рецессионный сценарий все же реализуется, отмечает портфельный управляющий УК ТРИНФИКО Юрий Гроссман, нефть может опуститься до $60 за баррель Brent, это приведет к ослаблению рубля, а восстановление индекса замедлится.

Виталий Гайдаев