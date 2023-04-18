ВТБ: объем операций по цифровым картам в Центральном федеральном округе увеличился на 43%

Клиенты ВТБ в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) в прошлом году выпустили около 135 тысяч цифровых карт. Пик спроса на них пришелся на март. В этом месяце было выпущено более 23 тыс. По количеству эмитированных банком за 2022 год цифровых карт лидируют Воронежская (17,5 тыс.), Владимирская (14,3 тыс.) и Белгородская (12,5 тыс.) области. По сравнению с 2021 годом объем операций по таким картам увеличился на 43%, а число транзакций - в 1,5 раза.



Владельцы цифровых карт банка в центральных регионах России в 2022 году совершили более 5,6 млн транзакций на общую сумму 6,6 млрд рублей. Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Воронежской области – 821 тыс. транзакций. На втором месте по активности - жители Белгородчины (651 тыс.), на третьем – ярославцы (522 тыс.) В топ-3 регионов по объему платежей вошли Воронежская, Белгородская и Тульская области.

В основном клиенты ВТБ используют цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и онлайн. За год жители ЦФО оплатили ими 5,3 млн покупок на 4,6 млрд рублей. Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 790 рублей, кредитной – 1,3 тыс. рублей. Реже всего жители центральных регионов используют виртуальные карты для снятия наличных (менее 10% в общем объеме операций). В течение прошлого года клиенты в ЦФО совершили всего 41 тыс. таких операций на 607 млн рублей.

На P2P-переводы по цифровым картам в прошлом году пришлось 1,4 млрд рублей. Наибольшее количество переводов было совершено в декабре – 18 тыс. на 137 млн рублей, наименьшее – в январе (13,7 тыс. переводов на 96 млн рублей).