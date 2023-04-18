Бывший вице-мэр Воронежа Надежда Савицкая возглавила новую школу

С 18 апреля бывший вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая назначена директором школы №107 в микрорайоне Процессор. Об этом сообщили в городской администрации.

Госпожа Савицкая покинула мэрию в начале апреля. Вице-мэром Воронежа по социальному блоку она работала с конца 2012 года. В городскую администрацию она пришла еще в команде позапрошлого мэра Сергея Колиуха. Перед этим госпожа Савицкая в 2009-2012 годах возглавляла существовавшую тогда воронежскую инспекцию Рособрнадзора. Вся остальная ее карьера тоже была связана именно со сферой образования — от учителя русского языка в школе поселка Видяево (закрытая военная база Северного флота РФ) до директора муниципальной школы №78, открытой в 2006 году на окраине Воронежа.

Олег Мухин

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