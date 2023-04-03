Вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая ушла в отставку

С понедельника, 3 апреля, пост в мэрии Воронежа оставила заместитель главы города по социальной политике Надежда Савицкая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что госпожа Савицкая сегодня подала заявление об увольнении «по собственному желанию», в этот же день его подписал мэр Вадим Кстенин. Причины кадровых изменений не раскрываются. О назначении преемника госпожи Савицкой в мэрии пообещали сообщить «дополнительно».

Надежда Савицкая работала вице-мэром Воронежа по социальному блоку с конца 2012 года. В городскую администрацию она пришла еще в команде позапрошлого мэра Сергея Колиуха. Перед этим госпожа Савицкая в 2009-2012 годах возглавляла существовавшую тогда воронежскую инспекцию Рособрнадзора с 2009 года. Вся остальная ее карьера тоже была связана именно со сферой образования — от учителя русского языка в школе поселка Видяево (закрытая военная база Северного флота РФ) до директора муниципальной школы №78, открытой в 2006 году на окраине Воронежа.

Сергей Калашников

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