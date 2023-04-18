В Москве ограничат движение в ночь на 20 апреля из-за подготовки к параду Победы

В Москве в связи с подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта. Ограничения введут с 23:00 19 апреля до 2:00 20 апреля, сообщила Госавтоинспекция Москвы. Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая. Карту перекрываемых участков публикует столичный дептранс.
Движение транспорта ограничат на:
- внешней сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе;
- Новорязанском шоссе от дома 3, корпус 1 до МКАД;
- Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК;
- Проектируемом проезде №3502.
9 мая этого года отмечается 78-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В 2022 году парад на Красной площади продлился час, на него не приглашали лидеров других стран.
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Как прошел Парад Победы в 2022 году
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