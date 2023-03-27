Прокуратура Ленобласти потребовала ликвидировать мусорный полигон под Гатчиной

Прокуратура Ленобласти в ходе проверки выявила многочисленные нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Вырицкий» под Гатчиной. С конца февраля он горел, сейчас продолжается тление отдельных очагов, сообщили в пресс-службе ведомства 27 марта.

В отношении собственника полигона ООО «Монита» возбуждены административные дела о нарушении требований по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологических правил при обращении с отходами (ст. 6.35 и 8.2 КоАП РФ). Прокуратура предъявила в Гатчинский городской суд исковое заявление об обязании компании разработать проект рекультивации полигона.

В настоящее время Роспотребнадзор еженедельно проверяет содержание воздуха в ближайшем к полигону жилом массиве. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ пока что выявлено не было.

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