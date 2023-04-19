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Коммерсантъ FM
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«Не менее узнаваем медведь от Burberry в фирменную клетку»

Анна Минакова — об игрушках от люксовых марок

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие подарки для малышей предлагают дорогие бренды.

Фото: Burberry

Фото: Burberry

Моему старшему сыну, когда ему было несколько месяцев, подарили игрушку — голубя от Dior. Уж не знаю, что такого особенного в ней было, или просто мой маленький гедонист с младенчества стремился к люксу, но он птицу из рук не выпускал и спал с нею пару лет.

И, если посмотреть с другой стороны, такая игрушка может стать хорошим подарком, который понравится как ребенку, так и его маме. Так что давайте посмотрим, какие модные дома выпускают приятные детские игрушки.

У того же Dior есть очень симпатичные медведи и зайцы, последние в том числе в хлопковой ткани с набивным рисунком Toile de Jouy. Вполне себе интерьерный объект, а не только игрушка.

Не менее узнаваем медведь от Burberry в фирменную клетку. Правда, обойдется каждая из упомянутых игрушек более чем в $500.

Вариант не настолько дорогой предлагали в Ralph Lauren — мишка в вязаном свитере или худи с узнаваемым логотипом. Были и наборы, в которых свитер на медведе был идентичен идущему в комплекте свитеру для ребенка. Очень милая идея.

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