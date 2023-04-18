В ЦАР заявили, что Всемирный банк и МВФ отказались от поддержки страны из-за ее сотрудничества с Россией

Президент Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики (ЦАР) Альфред Таинга Полоко утверждает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) решили прекратить программы финансовой помощи и поддержки страны из-за сотрудничества ЦАР с Россией.

«Выбор полного сотрудничества между РФ и ЦАР, который сделали наши руководители, стоил нам потери значительных сумм экономической помощи, которую раньше выделяли нам наши прошлые партнеры»,— рассказал Альфред Таинга Полоко в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой России (цитата по «Прайму»).

По его словам, чтобы компенсировать потери от отказа МВФ и Всемирного банка от поддержки страны, ЦАР собирается наращивать сотрудничество и взаимодействие с Россией.

Ранее американское издание The News York Times (NYT) сообщило об усилении влияния России в ЦАР и Мали, несмотря на проведение военной операции на Украине. По данным журналистов NYT, сейчас Москва планомерно замещает влияние Франции на территории ее бывших колоний в Африке, во многих из этих государств активно действует частная военная компания «Вагнер».

Александр Кислов