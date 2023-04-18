Менеджер Оксимирона стал ответчиком по иску о запрете песни «Ойда»

Октябрьский районный суд Петербурга привлек менеджера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) Евгению Муродшоеву к рассмотрению дела о признании запрещенной песни «Ойда». Об этом 18 апреля из зала суда пишет ЗАКС.Ру.

Ну следующем заседании госпожа Муродшоева выступит уже в роли ответчика, оно пройдет 6 июня. При этом ни на одном из четырех заседаний, прошедших ранее, артист не появлялся. Его интересы в суде также никто не представлял.

Напомним, что в январе 2023 года рэпера Мирона Федорова признали виновным и оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению территориальной целостности России в песне «Ойда». Обвинение было построено на основании слов «Ингрия будет свободной» в финале трека.

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