Президент Абхазии Бжания отправился в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, где он проведет встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. В последний раз господин Бжания приезжал с визитом в российскую столицу в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аслан Бжания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В графике рабочей поездки главы государства запланированы встречи в администрации президента, правительстве и Совете безопасности Российской Федерации»,— сообщила пресс-служба президента Абхазии (цитата по сайту главы государства).

Планируются ли у Аслана Бжании встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, не уточняется.

Последняя поездка господина Бжании в Москву состоялась 14–19 февраля. Наиболее высокопоставленным чиновником, с которым встретился президент Абхазии в ходе этого визита, был первый заместитель секретаря Совета безопасности России, бывший глава МВД РФ Рашид Нургалиев.

Александр Кислов