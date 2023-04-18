В Екатеринбурге взломали цифровой билборд и разместили на нем цитаты мобилизованных

В Екатеринбурге произошел взлом системы рекламного билборда, после чего на экране появились цитаты мобилизованных об их участии на спецоперации. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, через 15 минут после размещения данной информации экраны были отключены.

Взлом системы произошел одновременно в Ульяновске, Екатеринбурге и Ростове.

Напомним, ранее из-за технического сбоя временно переставали работать официальные интернет-ресурсы в Свердловской области. В прошлом году из-за DDoS-атаки временно перестал работать портал УрФУ. До этого DDoS-атакам подвергались сайты уральских аэропортов и СМИ.

Диана Сунагатуллина

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