The Guardian: страны Запада готовятся к жесткому ответу России на украинское контрнаступление

Лидеры западных стран готовятся к тому, что Россия применит все доступные ей инструменты в ответ на контрнаступление Украины, пишет The Guardian. Британские дипломаты призывают коллег по G7 быть готовыми к крайним мерам со стороны Москвы. Встреча глав МИДов стран «семерки» проходит в эти дни в Японии.

Собеседники издания сообщили, что на встрече министры стран G7 «открыто обменялись мнениями» о будущих перспективах прекращения конфликта на Украине. Британская сторона, по данным The Guardian, полагает, что единственным способом окончательного урегулирования конфликта остается вывод российских войск с территории Донбасса и Крыма.

В то же время Лондон не может бесконечно наращивать военную поддержку Украины, несмотря на активные призывы Киева, констатирует The Guardian. Со слов источника газеты, Великобритания уже пообещала начать выделять помощь из «запасов на черный день».

Издание отмечает, что, по мнению целой группы «трансатлантических» отставных высокопоставленных дипломатов и военных советников, конфликт на Украине зайдет в тупик, если Запад не пойдет ва-банк и не нарастит уровень военной поддержки. «Действия по-прежнему не соответствуют риторике»,— считают собеседники The Guardian.

Подробнее о первых итогах саммита G7 — в обзоре «Ъ FM».

Григорий Лейба