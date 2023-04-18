Зарубежные СМИ: Каковы итоги саммита G7?

Страны G7 будут блокировать российские активы до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. Кроме того, Москва должна будет выплатить компенсации за причиненный ущерб. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств «семерки», которое они приняли по итогам саммита. Российский вопрос стал центральным на этой встрече. В частности, дипломаты обсудили поставки оружия третьими странами, угрозы ядерного удара и энергетическую безопасность. Об основных итогах саммита пишут ведущие мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Суверенные активы в юрисдикциях стран G7 останутся обездвиженными, пока длится конфликт. Причем при любом сценарии его окончания должны быть гарантии того, что Россия заплатит за причиненный ущерб, сказано в официальном заявлении «семерки». Кроме того, Италия, Франция, Канада, США, Германия, Великобритания и Япония планируют и дальше ужесточать санкции против Москвы, контролировать их соблюдение и не давать третьим странам подрывать действующие ограничения.

Само коммюнике заняло 36 страниц. Кроме российско-украинского вопроса, министры «семерки» разбирали и другой геополитический конфликт — между Китаем и Тайванем, отмечает агентство Bloomberg. При этом язык заявления в этой части заметно мягче, чем горячая риторика, которая звучит из Вашингтона, подчеркивает агентство. Это связано со стремлением «группы семи» продемонстрировать единство, разрушенное, казалось, после недавней поездки Эмманюэля Макрона в Пекин. Там французский президент заявил, что Европейский союз не должен втягиваться в спор с Китаем на стороне Америки.

The Associated Press резюмирует, что итоговый документ, который подписали сейчас министры, станет шаблоном для использования мировыми лидерами на саммите G7, который состоится в Хиросиме в мае. На нем планируется уделить внимание, в частности, проблемам Ирана, Афганистана и Мьянмы.

Но основных кризисов в мире все же два, указывает агентство. Это возрастающая напористость Китая в тайваньском вопросе, а также конфликт между Украиной и Россией. Мировые лидеры будут обсуждать готовящееся контрнаступление Киева и угрозы Москвы применить тактическое ядерное оружие.

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