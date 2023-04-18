В Бундестаге выступили с критикой Швейцарии за нейтралитет по Украине

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии раскритиковал Швейцарию за попытку сохранять нейтралитет в отношении Украины. В интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он заявил, что позиция Берна «лишь играет на руку Москве». Политик также призвал прекратить покупать швейцарские вооружения, так как Берн запрещает другим странам передавать Киеву произведенную швейцарскими компаниями продукцию военного назначения. Интервью Михаэля Рота было приурочено к визиту президента Швейцарии Алена Берсе в Германию. Он прибыл в Берлин сегодня, 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

Председатель комитета Бундестага по внешней политике призвал швейцарские власти дать разрешение таким странам, как Германия, Испания и Дания, передавать вооружения и боеприпасы швейцарского производства Украине. «Швейцария отказывается дать на это согласие. При будущем военном сотрудничестве это поведение (швейцарских властей.— "Ъ") должно быть принято во внимание. Я не понимаю, почему мы должны покупать вооружение в Швейцарии»,— сказал он RND.

С похожей риторикой в интервью RND выступила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии. Она призвала конфедерацию изменить свою позицию по вооружению и поддержке Украины. «Швейцария должна решить, на какой стороне истории она хочет находиться»,— заявила депутат.

Швейцарский президент Ален Берсе между тем сегодня напомнил, что его страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям. «Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьезно. Мы делаем все, что возможно, для их полной реализации»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее страны G7 раскритиковали Швейцарию за лазейки для обхода антироссийских санкций. Берн назвал обвинения необоснованными.

Шахриёр Исмаилходжаев