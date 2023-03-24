В Самарской области показатель инфляции сократился до 11,90%

В Самарской области показатель годовой инфляции в феврале 2023 года по сравнению с предыдущем месяцем уменьшился на 0,26 процентных пункта, до 11,90%. Об этом сообщает самарское отделение ЦБ РФ.

«Уровень инфляции в регионе сложился выше, чем в Приволжском федеральном округе (10,90%) и России в целом (10,99%)»,— отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На динамику, по данным регулятора, повлияли расширенное предложение на отдельных товарных рынках, сокращение издержек производителей и сдержанный спрос на товары длительного пользования. Годовой темп прироста цен на продукты питания сократился до 9,79% (10,35% в январе). Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 14,18% (14,51% в январе).

«Это обусловлено расширением предложения отдельных товаров при сохранении сдержанного потребительского спроса»,— говорится в сообщении Центробанка.

Ранее в Самарастате рассказали, как в регионе изменились цены на продукты.

Сабрина Самедова