ГД одобрила в первом чтении законопроект о статусе ветеранов для ополченцев Донбасса

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветеранов (инвалидов) боевых действий бойцам, которые входили в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года. Предполагается, что поправки, в случае принятия, вступят в силу с момента их опубликования.

В пояснительной записке авторы законопроекта — группа сенаторов и депутатов — напомнили, что боевые действия на территории ДНР и ЛНР продолжаются с 2014 года. Те, кто принимал участие в боях, выполняли конституционной долг по защите отечества, также указано в записке.

Рассмотреть вопрос о льготах для участников ополчения Донбасса президент России Владимир Путин пообещал после включения ДНР и ЛНР в состав РФ, в ноябре 2022 года. Тогда же господин Путин заявил, что присоединение ЛНР и ДНР к РФ должно было произойти раньше — это помогло бы избежать жертв среди мирных граждан.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба