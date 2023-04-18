Анатолий Шульев назначен главным режиссером Театра Вахтангова

Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры. До ноября 2022 года художественным руководителем театра был Юрий Бутусов.

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«18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии Министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев»,— приводит ТАСС сообщение Минкультуры.

Анатолий Шульев — старший преподаватель кафедры мастерства актера в ГИТИСе. В качестве режиссера он поставил множество спектаклей, в том числе в Театре Вахтангова: «Стефан Цвейг. Новеллы», «Дурочка», «Амадей». Также господин Шульев автор ряда короткометражных фильмов — «Крылья», «За закрытой дверью», «Дар».

Об уходе Юрия Бутусова с должности главного режиссера сообщал директор театра Кирилл Крок. Он заверил, что театр не расторгал договор с господином Бутусовым, а тот сам попросил об увольнении, поскольку находится в Париже и в ближайшее время не сможет вернуться в Россию. Он был главным режиссером театра с 2018 года.

Лусине Баласян