Свердловский военкомат: призывников из Екатеринбурга не будут отправлять в зону СВО

Призывников из Екатеринбурга не собираются отправлять в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности в гордуме Екатеринбурга заявил заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

«Граждане, которые призваны на срочную военную службу, отправляться в зону проведения СВО не будут. Все ребята будут служить на территории России и в пределах ее границ»,— пояснил Сергей Чирков.

По его словам, призванных весной граждан также не будут направляться для участия в миротворческой миссии в Карабахе. «На спорные территории отправляются военнослужащие-контрактники. Для этого призывникам нужно сначала пройти адаптацию в вооруженных силах РФ, пройти подготовка и после этого, если захотят заключить контракт для прохождения военной службы, отправиться туда»,— сообщил заместитель военкома региона.

Сергей Чирков уточил, что в рамках призывной кампании в Екатеринбурге планируют призвать на срочную службу более 19% от задания, установленного в целом для региона. Ранее региональный военком Юрий Аксенов заявлял, что в области на службу в армию отправят более 4 тысяч человек.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Призывной возраст срочников — от 18 до 27 лет.

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