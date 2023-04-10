Закрытие Биржевого моста в Петербурге изменит маршруты общественного транспорта

Маршруты общественного транспорта изменятся в связи с временным закрытием Биржевого моста в Санкт-Петербурге. Об этом предупредили горожан в пресс-службе комитета по транспорту 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Движение по переправе будет недоступно с 21:00 10 апреля по 16 апреля для демонтажа временных опор. Свои привычные маршруты изменят автобусы №№ 10, 191 и троллейбус № 7. Так, автобус №191 проследует по действующей трассе до Дворцового моста, затем по Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О. к Тучкову мосту. На Петроградской стороне

«Ъ-СПб» рассказывал, что Биржевой мост закроют для транспорта на две недели в связи с ремонтом. Ограничения на движение на тот же срок коснутся набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

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