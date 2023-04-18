Ленобласть возьмет в кредит почти 6 млрд рублей для покрытия кассового разрыва

Власти Ленинградской области возьмут кредит размером в 5,9 млрд руб., чтобы покрыть кассовый разрыв. Федеральное казначество выдаст заем до 20 декабря 2023 года, пишут 18 апреля «Ведомости».

В конце марта зампредседатель правительства Ленобласти Роман Марков поднимал вопрос кредита для поддержания стабильности регионального бюджета. Подобную необходимость он связал с изменением налогового законодательства и внедрения единого налогового платежа.

Как отметили в издании, бюджет Ленобласти ушел в дефицит на 6,6 млрд руб., что составляет 56% от планового дефицита на текущий год. При этом по итогам первого квартала 2023 года регион получил 6,8 млрд руб. профицита. Таким образом, доходы за первые три месяца составили 67,5 млрд руб., расходы — 60,7 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили уточнения в бюджет региона. Доходная часть бюджета увеличилась с 171 до 171,8 млрд рублей, а расходная — с 182,7 до 199,4 млрд рублей.

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