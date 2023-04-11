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В Кировском районе Самары снесут 30 жилых домов из-за комплексного развития территории

Снос 30 жилых домов планируется в Кировском районе Самары в рамках комплексного развития территории. Речь идет о площадке в границах ул. Советской, Нагорной, пер. Ташкентского и пр. Юных Пионеров. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о территории площадью 11,33 га. Кроме того, на ней планируется снести нежилые здания под мастерские, гаражи и магазины, а также хозяйственные кладовые. В отношении остальных построек на указанной территории рассматривается возможность сохранения, реконструкции или переноса при необходимости.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее стало известно о том, что в Самаре планируется снос 46 жилых домов. Они находятся в Кировском и Промышленном районе города.

Георгий Портнов

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