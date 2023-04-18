«Матрешек» возвращают в дело

В России могут разрешить создавать фирмы-«матрешки». Соответствующий законопроект готовит Минюст, выяснили «Известия». Речь о ситуациях, когда организация на 100% принадлежит другой, а та, в свою очередь, целиком в собственности у третьей. Такой подход к структуре бизнеса запретили в девяностые, а сейчас правило предлагают отменить, чтобы помочь компаниям справиться с санкционным давлением.

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Но насколько эффективным будет такой механизм? И не создаст ли он новых рисков? На эти вопросы “Ъ FM” ответил управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «Если сейчас внутри России будет дозволено создавать подобные компании, то станет возможным скрывать структуру бенефициаров, акционеров, учредителей фирмы, делать ее непрозрачной, в том числе для органов, которые осуществляют контроль за соблюдением европейских и американских санкций.

Сейчас, например, ограничения в законодательстве не позволяют замкнуть владение компаниями. Если этот законопроект позволит их отменить, то в ЕГРЮЛ мы будем видеть только компании-владельцев, то есть не имена-фамилии физических лиц.

Безусловно, это создает определенные риски. Такие структуры, вероятнее всего, будут более склонны к налоговым манипуляциям.

Если сравнить с законодательством, например, западных стран, то там подобные ограничения в большинстве случаев отсутствуют, что позволяет более гибко формировать корпоративную структуру. Но при этом в тех же самых юрисдикциях существуют методы налогового контроля и снижения возникающих рисков».

Отмену запрета фирм-«матрешек» обсуждают не впервые. Об этом, в частности, просили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, называя норму устаревшей. Партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко с этим согласен:

«Когда 30 лет назад писали Гражданский кодекс, то не знали, как это все может работать, как дальше это будет развиваться. Именно поэтому прописали как запрет дарения коммерческих организаций между собой, так и "матрешек". Это можно, наверное, теоретически обосновать, потому что если юрлица, допустим, принадлежат одному бенефициару и на 100% друг другу, то выходит, что они теряют какую-то субъектность, будто бы их не существует.

Вместе с тем сейчас по закону вы должны и в дочерние, и во "внучатые" компании кого-то добавить. Обычно это делается чисто технически, то есть на 0,1% там кто-то присутствует, не играя абсолютно никакой роли. И какой полезный эффект от этого? Никакого».

В Минюсте при этом говорят, что о полном снятии запрета речи не идет. Вероятнее всего, в законе оставят ограничения, например, владелец будет нести ответственность за долги такой сложной структуры.

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Илья Сизов