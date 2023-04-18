Владимир Зеленский посетил Авдеевку

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную ВСУ Авдеевку, за которую сейчас ведутся бои. Во время поездки он побывал на передовых позициях украинских сил, сообщается на сайте офиса президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Владимир Зеленский выслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в городе, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых и других подразделений.

Украинский президент вручил военнослужащим госнаграды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой народной республики. Он расположен в 10 км к северу от Донецка. Владимир Зеленский в середине марта называл бои в Донбассе, в том числе в Авдеевке, решающими для будущего страны. Ранее Владимир Зеленский посещал Бахмут и другие прифронтовые города.

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Лусине Баласян