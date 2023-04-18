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Аэропорт «Платов» готов к работе в летний период

Готовность ростовского аэропорта «Платов» к летнему периоду подтверждена специальной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Несмотря на то, что авиагавань по-прежнему закрыта для гражданских рейсов, коллектив провел работу по подготовке к летнему сезону. Мероприятия включали обучение персонала, подготовку инфраструктуры, транспорта и техники. Так, были проведены профилактические работы в системе энергоснабжения и сигнального оборудования, также произведена ревизия летного поля и искусственных покрытий, пожарного оборудования.

«Спецтехника, отработавшая зимний период – снегоуборочные машины, шнекороторные снегоочистители, деайсеры и другие — отправляются на техобслуживание и ремонт», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Платов» прошли учения по ликвидации разлива топлива.

Анастасия Назарова

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