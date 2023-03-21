В аэропорту Платов прошли учения по ликвидации разлива топлива

В международном аэропорту Платов, расположенном в Ростове, были проведены учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на территории авиагавани, сообщает пресс-служба аэропорта.

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Согласно легенде учений, разлив произошел в резервуарном парке котельной из-за отказа оборудования при сливе топлива из автоцистерны. Объем нефтепродуктов составил 100 куб. м. На территории авиагавани возник пожар, в котором пострадали двое человек.

На место происшествия прибыли аварийно-спасательные команды аэропорта, а также личный состав Самарского поисково-спасательного отряда Ростовской областной поисково-спасательной службы, пожарные Федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по Ростовской области в г. Аксае.

Благодаря слаженному взаимодействию участников учений, огонь был оперативно потушен, разлив ликвидирован, а загрязненный грунт вывезен на месте временного хранения.

Анастасия Назарова