Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Платов прошли учения по ликвидации разлива топлива

В международном аэропорту Платов, расположенном в Ростове, были проведены учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на территории авиагавани, сообщает пресс-служба аэропорта.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Следующая фотография
1 / 6

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Фото: пресс-служба аэропорта Платов

Согласно легенде учений, разлив произошел в резервуарном парке котельной из-за отказа оборудования при сливе топлива из автоцистерны. Объем нефтепродуктов составил 100 куб. м. На территории авиагавани возник пожар, в котором пострадали двое человек.

На место происшествия прибыли аварийно-спасательные команды аэропорта, а также личный состав Самарского поисково-спасательного отряда Ростовской областной поисково-спасательной службы, пожарные Федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по Ростовской области в г. Аксае.

Благодаря слаженному взаимодействию участников учений, огонь был оперативно потушен, разлив ликвидирован, а загрязненный грунт вывезен на месте временного хранения.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...