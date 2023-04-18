Два башкирских предприятия продемонстрировали экономику замкнутого цикла в действии

В Уфе в рамках Экологического форума была представлена вода башкирского производителя в инновационной экологичной упаковке. Бутылка изготовлена из ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Старт новой мощности по производству «зеленой» гранулы на ПОЛИЭФе в сентябре 2022 года дали вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Гранула Vivilen rPET содержит до 25-30% вторичного пластика. Продукт прошел омологацию у потенциальных потребителей и тесты подтвердили, что по своим техническим и эксплуатационным характеристикам он не уступает первичному полимеру, соответствует нормативным требованиям пищевой безопасности. «Красный ключ» стал первой компанией в Башкортостане, которая произвела воду в упаковке из ПЭТ-гранул.

В качестве сырья для производства инновационной полимерной гранулы используются переработанные пластиковые бутылки, собранные в рамках региональной программы раздельного сбора отходов. Сначала они отправляются на сортировочные комплексы, где очищаются от этикеток, а затем отправляются на переработку в Екатеринбург и Пермь. Здесь их дробят на мелкие кусочки, которые тщательно моют и сушат, превращая во флексу. От переработчиков она направляется на предприятие в Благовещенск (Республика Башкортостан). Пройдя входной контроль и доочистку, под воздействием высоких температур по специальной технологии смешивается с первичным полимером, в результате получается инновационная гранула. Далее башкирский производитель изготавливает из гранулы с содержанием вторичного сырья новую пластиковую бутылку, куда разливается вода.

Очень важное звено в этой цепи — люди, которые сортируют бытовые отходы дома, отделяя пластик и сдавая его в переработку. В Башкортостане работает экономика замкнутого цикла, — это прекрасная история про разумное потребление и правильное обращение с пластиком.