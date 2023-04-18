В марте из Россию в Грузию поступила почти половина всех зарубежных переводов

В марте текущего года из России поступило 49% всех денежных перечислений, поступивших в Грузию из других государств. Это $214,8 млн из общей суммы $438,4 млн. Об этом сообщает Национальный (центральный) банк Грузии.

По этому показателю Россия вышла на безусловное первое место среди всех государств, откуда в Грузию перечисляются деньги банковским переводом либо системами быстрого перевода валюты. Для сравнения, в марте из Италии, занимающей второе место, перечислено $43,399 млн, из США (третье место) — $35,994 млн, из Греции — $19,571 млн, из Израиля — $18,749 млн.

В марте 2023 года сумма денежных переводов из РФ увеличилась по сравнению с мартом прошлого года на 127%. Причем если сравнивать первые месяцы нынешнего и прошлого годов, то рост в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года составил 1096%.

Эти цифры неопровержимо доказывают, что рост перечислений из РФ в Грузию напрямую связан с началом специальной военной операции на Украине и большим потоком граждан РФ, переселившихся из России в Грузию. Их общее число, по неофициальным данным, от 120 тыс. до 130 тыс. человек.

Рост денежных переводов из РФ в Грузию в первую очередь сказался на укреплении национальной валюты с 3,15 лари за $1 в марте 2022 года до 2,52 лари в марте 2023 года. Это позволило Национальному банку купить на местном рынке значительный объем валюты, впервые увеличив валютный запас страны до уровня $5 млрд.

Причем правительство несколько раз за год корректировало расходную часть бюджета в сторону увеличения в связи с ростом бюджетных поступлений, а ВВП страны за 2022 год достиг 10,1%.

Георгий Двали, Тбилиси