В Крыму действие паспортов пляжей продлили на 2023 год

В Крыму действие паспортов пляжей прошлого года продлили на 2023 год. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства. Новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года»,— отметил Сергей Аксенов.

Он сообщил, что регион готовится к курортному сезону. Уже назначено 19 поездов, в том числе четыре ежедневных состава из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Кроме того, прорабатывается вопрос о запуске дополнительных поездов из столицы. Также ведется работа по оптимизации пропускной способности Крымского моста.

Сергей Аксенов отметил, что на федеральном уровне туротрасли Крыма оказывают максимальную помощь. Минкурортов и туризма республики вместе с Минэкономразвития РФ продолжают отрабатывать механизмы финансовой поддержки отрасли. В марте власти Крыма и Севастополя попросили президента РФ Владимира Путина, как и в прошлом году, выделить на поддержку туротрасли регионов около 2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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