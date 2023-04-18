Бывшую замначальника петербургского Роспотребнадзора заподозрили в получении взятки

Бывшего замначальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заподозрили в получении взятки за непривлечение к ответственности индивидуального предпринимателя из Московского района. Сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения.

По версии следствия, чиновница еще в 2022 году получила 50 тыс. рублей от посредника переданные знакомым ей предпринимателем за непривлечение последнего к ответственности за нарушения при ведении дел. Сейчас женщина также находится под следствием по другому аналогичному уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.

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