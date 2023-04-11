В Ленобласти нашли склад оружия в квартире эксперта музея военного костюма

Оперативная группа задержала эксперта музея военного костюма. У 54-летнего мужчины был найден склад оружия, пишет 11 апреля 78.ru.

По данным издания, у петербуржца изъяли большое количество боеприпасов, в том числе пистолеты и патроны. Экспертиза оружия показала, что оно пригодно для стрельбы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 222 УК РФ). Мужчину отпустили под подписку о невызде.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сотрудники уголовного Главка с коллегами из ОМВД России обнаружили склад оружия в гараже 68-летнего мужчины в городе Сосновый Бор.

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