Председатель СКР поручил проверить жалобы на отходы воронежского производителя говядины «Заречное»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучил поступившее в ведомство обращение жителей села Нелжа Рамонского района Воронежской области о размещении крупным производителем говядины ООО «Заречное» отходов животноводства возле населенного пункта. Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Кириллу Левиту представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки, а также о принятом решении. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

«Сообщается о нарушении норм экологического законодательства в деятельности ООО "Заречное", которое разместило отходы четвертого класса опасности на полях площадью 25 гектаров, что влечет загрязнение сельскохозяйственных земель и грунтовых вод, а также воздуха — зловонным запахом. Отмечается, что сложившаяся ситуация может спровоцировать негативные последствия для окружающей среды. Неоднократные обращения в различные инстанции результата не принесли»,— говорится в сообщении СКР.

Впервые о жалобах жителей Нелжи на неприятный запах со стороны сельхозпредприятия стало известно в марте. Тогда департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области организовал выездную проверку и выяснил, что на участке, прилегающем к улице Мира, размещены побочные продукты животноводства. Информация была передана в Россельхознадзор и «другие уполномоченные органы».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин