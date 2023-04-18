Беглов: строительству метро в Петербурге мешает устарелое оборудование

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о проблемах, которые мешают строительству новых станций метрополитена в городе. Об этом он сообщил 18 апреля на заседании ЗакСа.

«Откровенно говоря, это устарелое оборудование, а щит «Надежда» разукомплектован. Другие щиты в полуудовлетворительном состоянии, они старые, поношенные. Мы у «Алмаз-Антея» заказали новый проходческий щит, но на его изготовление потребуется где-то полтора года»,— цитирует слова господина Беглова «Деловой Петербург».

По данным губернатора, после банкротства старого «Метростроя» банки потребовали погасить долги предприятия прежде чем брать оборудование в аренду. В настоящий момент оно используется по коммерческой арендной ставке. Кроме того, Александр Беглов отметил наличие проблем с собственниками земельного участка в Приморском районе, на территории которого город планирует построить депо. Он пообещал провести «жесткие переговоры», чтобы решить вопрос строительства трех станций метро.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Метрострой Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства петербургского метро) уточнил названия двух новых станций, которые станут северным продолжением Невско-Василеостровской («зеленой») ветки петербургской подземки. Документ об их присвоении правительство города издало еще в 2020 году.

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