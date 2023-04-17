«Метрострой Северной столицы» рассказал об окончательных названиях станций продолжения «зеленой» ветки метро

«Метрострой Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства петербургского метро) уточнил названия двух новых станций, которые станут северным продолжением Невско-Василеостровской («зеленой») ветки петербургской подземки. Документ об их присвоении правительство города издало еще в 2020 году.

Так, станция под проектными наименованиями «Яхтенная» и «Туристская» будет называться «Богатырская». Бывшая станция «Планерная», на же «Зоопарк», в итоге откроется под названием «Каменка».

«"Метрострой Северной Столицы" начал реализацию первого этапа продолжения зеленой ветки от "Беговой" до "Каменки" в рамках дополнительного соглашения, утвержденного в ноябре 2022 года»,— говорится в сообщении МССС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершилась реконструкция электродепо «Дачное».

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