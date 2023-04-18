Госдума единогласно приняла заявление против дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно приняли заявление с критикой дискриминации русскоязычных жителей прибалтийских государств и применяемых в отношении них «репрессий». Парламентарии в заявлении высказали мнение о том, что в Литве, Латвии и Эстонии «поощряются национализм и нетерпимость к русским».

«Нормой в странах Прибалтики стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов»,— говорится в заявлении, принятом депутатами ГД.

Парламентарии потребовали от властей прибалтийских стран и «поощряющих русофобию стран Запада» «соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения».

По мнению депутатов, правительства Латвии, Литвы и Эстонии «потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании».

Депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов в ходе обсуждения заявления подчеркнул, что оно касается лишь руководства прибалтийских государств, а не большинства граждан, которые «заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией».

Накануне думская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) провела круглый стол, посвященный актуальным проблемам Русского мира. На мероприятии присутствовали русскоязычные активисты и журналисты из Прибалтики, заявившие, что в Литве, Латвии и Эстонии «серьезно ущемляются права русских». Они также предупредили, что в ближайшем будущем из Прибалтики может быть выдворено большое количество русскоязычных граждан и нужно заранее подумать о том, где их разместить.

Подробнее читайте в материале «Соотечественники в тылу врага».

Александр Кислов