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Коммерсантъ FM
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«"Милан" умеет убегать в атаку»

Владимир Осипов — об играх 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут две ответные встречи. «Челси» сыграет с «Реалом», а «Наполи» с «Миланом». По итогам первых матчей этих команд победителями вышли «Реал» и «Милан». При этом, по мнению букмекеров, интрига сохранилась лишь во второй встрече. Каких результатов можно ожидать от команд? И на кого из футболистов стоит обратить особое внимание? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором и амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Есть популярная версия, что владелец «Челси» Тодд Боули решил поработать с командой по схеме американского футбола, где тренер такого значения не имеет, и в итоге вместо приглашения гранда на пост наставника потратил кучу денег на игроков. Так это или нет, мы не знаем. Но после очередного поражения «Челси» в АПЛ от «Брайтона» Боули провел в раздевалке своей команды больше часа. Как пресса пишет, произнес там пламенную речь о постыдных результатах и призывал дать болельщикам повод для гордости именно в ответном матче с «Реалом». Поможет ли это?

— Интересно, что вы из двух матчей, хотя они начинаются в одно и то же время, начали с «Челси»—«Реал», потому что априори это главный матч. А совершенно не факт, например, что я сегодня буду смотреть его. Еще совсем недавно такого вопроса не было бы. Что такое «Наполи»—«Милан»? Некая игра почти в рамках чемпионата Италии. А я, скорее всего, буду смотреть именно итальянское дерби, потому что оно интереснее. «Милан» выиграл 1:0, а это минимальное преимущество.

— С точки зрения футбола, без сомнения. Но с точки зрения, например, ставок «Челси»—«Реал» интереснее. Если отбросить выход «Челси» или «Реала» в полуфинал, то тут совершенно другие коэффициенты. 2,95 на победу «Челси», 2,48 на победу «Реала», 3,65 на ничью, что очень вероятно в этой истории. И потом есть такое выражение, что зажатый в угол котенок иногда превращается в дикого камышового кота. С этой точки зрения посмотреть на матч «Челси»—«Реал» будет тоже очень интересно, мне кажется.

— Я, например, ставлю на гол Винисиуса Жуниора. Я люблю индивидуальные ставки на отдельных людей. И здесь все к этому идет. «Реал» играл с «Кадисом», в гостях. Они выиграли 2:0 спокойно. Отдыхал Тони Кроос, и — внимание — Винисиус. Они дали отдохнуть своему лучшему бомбардиру, чтобы он подготовился и на этот раз забил. В прошлый раз я поставил на гол Карима Бензема, ставка сработала. В этот раз я считаю, что Винисиус забьет, тем более если «Челси» будет вынужден пойти в атаку, значит, у «Реала» шанс на острые контратаки. Быстрый Винисиус выскакивает и забивает — это моя ставка, в которую я очень верю.

— На гол Винисиуса можно поставить за 3,35 в «Лиге ставок». А его первый гол, например, в матче идет за 6,8. Я не думаю, что будет много мячей в матче «Челси»—«Реал», и вполне возможно, что первый будет именно Винисиуса. Гол Бензема сейчас идет всего лишь за 2,21, небольшой коэффициент. При этом я очень не люблю ставки на конкретный результат, например «1:1» или «1:0». Но сейчас я верю в ничью в этом матче, и поэтому ставка на счет «1:1» за 6, на мой взгляд, очень даже неплохая. А все же есть у «Челси» хоть какие-то шансы теоретически выйти в полуфинал?

— Вы сказали, что владелец пришел в раздевалку после «Брайтона», «Челси» проиграл дома 1:2, и Фрэнк Лэмпард сказал: «Победила более сильная команда». Что тут еще говорить? Знаете, иногда верят, что вот новый тренер пришел, и команда как-то на несколько игр собирается и становится другой. Да, здесь легенда, понятно все. Но он пришел, во-первых, уже не первый раз. А во-вторых, все знают, что он временный тренер. Это не та ситуация, где команда воспарит в связи с появлением нового тренера, нет. Ничего не будет, к сожалению.

— Если переходить ко второму матчу вечера, какой точки зрения вы придерживаетесь — пройдет «Наполи» «Милан» или нет?

— Когда мы с вами ранее разговаривали перед матчем «Милан»—«Наполи», я сказал, что будет конец сказки «Наполи» в Лиге чемпионов, что успех в сезоне этой команды ограничится победой в итальянской лиге. И там город уже празднует, стены домов украшают портретами футболистов. И я думаю, что «Наполи» уже хватит и что все-таки сказка закончится. Хотя, в общем, победа «Милана» всего лишь 1:0 говорит о том, что, может быть, все еще впереди.

Мой прогноз, что будет счет 1:1 и в результате невыход «Наполи» в следующую стадию. И, конечно, было бы интересно, если бы команда дошла до финала, потому что веселая, задорная игра у них. Но я чувствую, что произойдет обязательно в какой-то момент очень большой облом, как, например, в чемпионате Италии, когда «Наполи» на своем поле проиграл «Милану» 0:4. И, представляете, «Наполи» дойдет до финала и сольется в матче с кем-то со счетом 0:4 или 0:3 — это будет очень неинтересно. Вот я этого боюсь в истории с «Наполи», хотя очень симпатизирую этому клубу.

— Абсолютно согласен с каждым словом. Озвучу только коэффициенты. Если ставить на ничью в «Лиге ставок», это 3,9 — очень высокий. А на счет «1:1» коэффициент 6,6. И меня разрывают эмоции, потому что я как раз за «Наполи», и мне сказки-то этой очень хочется. Но не будем забывать, что у них достаточно серьезные ребята в защите и в центре полузащиты играть не будут. Кроме того, как «Милан» умеет убегать в атаку и сушить игру, мы тоже видели.

— Да, конечно. «Милан» вполне может удержать этот счет, а учитывая, что у него хорошая атака, может и забить. Действительно, дисквалифицирован кореец Ким Мин Чжэ по прозвищу «Монстр», его не будет в центре защиты у «Наполи» — очень серьезная потеря. То есть еще больше шансов появляется у миланцев в атаке. Но появляется Виктор Осимхен. Мы увидели, что у «Наполи» нет большой скамейки для Лиги чемпионов. Осимхен выбыл из-за травмы, и они там в трех из четырех матчей без него вообще ничего не забили и сыграли с «Вероной» 0:0 на своем поле в предыдущем матче итальянской лиги. Но Осимхен вышел на 73-й минуте и сразу в перекладину пробил, и еще был один момент. То есть, конечно, он очень сильный, и Хвича Кварацхелия тоже. Но стоит чему-то случиться с кем-то из них — и все, и «Наполи» не тот. Поэтому я думаю, что это хороший прогноз — счет 1:1. Это будет достойное завершение выступлений в Лиге чемпионов.

— Гол Кварацхелии идет за 2,9 в «Лиге ставок», Осимхена — за 2,1. И хочется еще сказать коротенько про историю, все-таки дьявол кроется в деталях. «Милан» — это клуб с сумасшедшей историей, семь кубков чемпионов. И вот «Наполи» как выскочка такой, и мы их очень любим. Но когда приходит время полуфиналов, это совершенно другие турниры.

— Конечно, и «Милан» сделал ставку на Лигу чемпионов. Ему есть за что бороться в чемпионате, за место в зоне кубков UEFA. Но вот они сыграли с «Болоньей» 1:1 в последнем матче чемпионата Италии, и там резервный состав вышел у «Милана», хотя им нужно было бы набирать очки. И они очки потеряли, сыграв вничью, так что их ставка сделана на Лигу чемпионов.

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