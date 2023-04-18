Реконструкцию Дворца спорта в Ростове планируют завершить раньше срока

Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону подрядчик планирует завершить в июле 2025 года, что на полгода раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Сегодня строительная готовность объекта, к ремонту которого приступили в декабре прошлого года, приближается к 20%. Подрядчик демонтировал плиты игрового поля, зрительские кресла, системы вентиляции и электрической проводки, системы отопления, холодильного оборудования, арены, перегородок. На объекте недавно побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона ознакомился с ходом работ и поручил курирующим структурам отслеживать ситуацию с реконструкцией.

Напомним, работы на объекте ведет «Южная строительная компания». Капитальный ремонт Дворца спорта не проводился с момента постройки в 1967 году. В течение ближайших трех лет на реконструкцию объекта будет направлено 1,6 млрд руб. из регионального бюджета. В рамках обновления будут усилены основания стен, восстановлены несущие конструкции. Также будут заменены все инженерные системы, установлены ограждения. Хоккейная коробка будет оснащена системой монтажа. Вместимость Дворца увеличится с 3 до 5 тыс. зрителей.

«После масштабной реконструкции в столице Дона должна появиться универсальная многофункциональная арена. Здесь смогут заниматься гандболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом, хоккеем»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова