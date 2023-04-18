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В Петербурге ограничат движение по рекам и каналам на майские праздники

На период майских праздников в Петербурге введут ограничения на передвижение по рекам и каналам. Запрет затронет несколько участков в центре города, рассказал 18 апреля телеканалу «Санкт-Петербург» главный госинспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.

По его словам, госинспекция и поисково-спасательная служба начали работу после старта сезона навигации. Об участках, которые будут перекрыты, пока не объявляли. Время и места ограничения движения объявят ближе к праздникам, отметил господин Колесов.

Напомним, что с 17 апреля в Санкт-Петербурге открылась навигация маломерных судов, в том числе прогулочного и экскурсионного транспорта, по рекам и каналам города.

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