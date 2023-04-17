В Петербурге стартовал сезон навигации по рекам и каналам

С 17 апреля в Санкт-Петербурге открылась навигация маломерных судов, в том числе прогулочного и экскурсионного транспорта, по рекам и каналам города. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В этом году патрулировать навигацию будет новое подразделение «Агентства внешнего транспорта». Для этого город выделил 2 суда. Кроме того, патрулирование будет вестись и пешими сотрудниками.

В правительстве города также напомнили, что на сегодняшний день в Петербурге действует 19 городских причалов общего пользования. В том числе 11 стоянок оснащены видеонаблюдением и системой оповещения и контроля полхода судов и прохода пассажиров. С их локацией можно ознакомиться на сайте «Причалов Санкт-Петербурга».

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