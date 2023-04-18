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Электросамокаты появились на улицах Ижевска

В столице Удмуртии появились первые в 2023 году электросамокаты, принадлежащие кикшеринговому сервису Urent, сообщают жители города. Ранее в Ижевске средства индивидуальной мобильности также разместила компания Whoosh.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

Напомним, с 1 марта 2023 года для электросамокатов начали действовать новые Правила дорожного движения. В миндортрансе Удмуртии сообщили, что в настоящий момент парковки для СИМ отсутствуют, однако в этом направлении ведется работа. Новые полосы для СИМ создавать не планируют, но увеличится протяженность уже существующих велосипедных.

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