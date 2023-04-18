Семью нижегородского ветерана-афганца расселят из ветхого жилья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил выделить средства на расселение семьи ветерана войны в Афганистане Андрея Шалаева, который годами добивается нового жилья, проживая в промерзающем аварийном доме на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Как стало известно «Ъ-Приволжье», глава региона выделил на переселение семьи ветерана 12 млн руб. из резервного фонда губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из личного архива, Коммерсантъ Фото: Фото из личного архива, Коммерсантъ

18 апреля с Андреем Шалаевым встретился заместитель губернатора Андрей Гнеушев и проинформировал его о решении Глеба Никитина. Средства на покупку жилья будут целевыми: консультации в выборе жилья ветерану окажет министерство социальной политики Нижегородской области, а затем власти оплатят квартиру.

Ранее с просьбой расселить семью афганца к губернатору обратилась его дочь Полина Шалаева, которая вместе с супругом участвует в военной спецоперации на Украине. Она рассказала, что администрация Нижнего Новгорода предложила ее отцу помещение бывшего общежития, которое не устроило семью с ребенком-инвалидом, а затем решила выселить их из аварийного фонда через суд. Сам господин Шалаев сообщил «Ъ-Приволжье», что не ожидал позитивного решения, годами обходя разные инстанции и суды. Однако история с расселением, по его словам, еще не завершена.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Приволжье» «Жилищный вопрос поставили по СВОему».

Владимир Зубарев