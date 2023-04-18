Почти 30 мундепов Петербурга выступили в поддержку политика Кара-Мурзы

Около 30 муниципальных депутатов Петербурга подписали обращение в поддержку журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), осужденного на 25 лет по статьям о фейках об армии, госизмене и осуществлении деятельности нежелательной организации. Всего в России коллективное письмо подписали 77 представителей местного самоуправления, рассказал в своем Twitter депутат МО «Владимирский округ» Виталий Боварь.

Политика поддержали депутаты из девяти муниципальных округов — МО «Литейный округ», МО «Смольнинское», МО «Остров Декабристов», МО «Дворцовый округ», МО «№15», МО «Малая Охта», МО «Гавань», МО «Морской», МО «Владимирский округ». Кроме того, к обращению присоединились депутаты из Пушкина и Колпино. При этом среди подписавшихся есть и действующие депутаты, и те, кто ранее сложил полномочия.

В списке также указаны муниципалы из других регионов, в том числе из Москвы, Московской, Нижегородской, Новгородской и Кемеровской областей и Республики Марий Эл.

Напомним, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Ему также запрещено заниматься журналистикой в течение семи лет. Такое решение судья Сергей Подопригоров огласил в понедельник.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

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