Пассажиропоток Пулково почти достиг 4 млн человек с начала 2023 года

С 1 января по 31 марта 2023 года петербургский аэропорт Пулково обслужил свыше 3,9 млн пассажиров. Этот показатель вырос на 15% к уровню аналогичного периода в 2022-м, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Пулково

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Аэропорт Пулково

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Из общего числа пассажиров на внутренних рейсах обслужили 3,3 млн человек. Чаще всего они отправлялись в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные воды, Новосибирск и другие города. При этом на международных линиях обслужили 604 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями оказались Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе и другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково внедрили мобильные кассы для российских авиакомпаний.

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